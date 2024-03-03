В США пожаловались на поддержку России американскими производителями Сенатор Блюменталь: военная машина России использует технологии США

Фото: Вадим Савицкий/Министерство обороны РФ/РИА Новости

Россия в обход санкций продолжает использовать американские технологии для производства вооружений, считает сенатор Конгресса США Ричард Блюменталь. По его словам, которые приводит The Washington Times, режим экспортного контроля, введенный Вашингтоном, не действует.

Американские производители подпитывают и поддерживают <...> гигантскую российскую военную машину, — заявил Блюменталь.

Он отметил, что технологии США применяются Россией для создания ракет, беспилотников, боеприпасов и другого вооружения. Конгрессмен подчеркнул, что ситуацию может вылиться в «фатальные последствия для украинских сил».

Ранее генинспектор Пентагона Роберт Сторч заявил о том, что при закупках вооружений для Киева выявили случаи мошенничества, подмены продукции, коррупции и краж. Отмечается, что сейчас прокуроры расследуют более 50 уголовных дел, связанных с поставками для ВСУ.

Кроме того, стало известно о подготовке армии США к внедрению новых вооружений. По данным The National Interest, Вашингтон стремится обзавестись средствами для противостояния России и Китаю в «войне будущего». Ключевыми разработками в этом направлении считаются танк M10 Booker, новейшая БМП XM30 и боевая роботизированная машина Robotic Combat Vehicle.