В США потребовали не отдавать России полезные ископаемые Украины Сенатор Грэм: США не собираются отдавать России и Китаю ресурсы Украины

Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Соединенные Штаты Америки не намерены отдавать России и Китаю важнейшие полезные ископаемые на $10–12 трлн, которые есть на территории Украины, заявил в эфире телеканала CBS американский сенатор Линдси Грэм. По его словам, оказание помощи Киеву в конфликте может иметь стратегические экономические выгоды для Запада.

Если мы поможем Украине сейчас, она может стать лучшим деловым партнером, о котором мы когда-либо мечтали. Она может быть самой богатой страной во всей Европе. Мы не хотим отдавать эти деньги и активы [президенту РФ Владимиру] Путину, чтобы он поделился с Китаем, — заявил Грэм.

Вместе с этим американский сенатор призвал поставить Украине дальнобойные системы вооружения и военные самолеты, а также разрешить наносить удары вглубь территории России. Кроме того, Грэм поддержал инициативу о конфискации замороженных российских активов в пользу Киева.

До этого помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что пауза в поставках американской техники на Украину фундаментально не повлияла на ход конфликта. По его словам, сдвига в основополагающей динамике боевых столкновений зафиксировано не было.