В США поймали подозреваемого в расстреле пяти соседей

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В американском штате Техас после четырех дней розысков был задержан подозреваемый в убийстве пяти человек. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на информацию местного прокурора. Как полагают правоохранители, им удалось задержать 38-летнего нелегального иммигранта из Мексики Франсиско Оролеза, который в минувшую пятницу расстрелял из автоматической винтовки соседей, просивших прекратить пальбу под окнами.

Власти ждут отпечатков пальцев, чтобы удостовериться в том, что арестованный мужчина действительно Оропеза... Он отправлен в тюрьму округа Монтгомери и обвинен в убийстве первой степени, — сказал прокурор округа Сан-Хасинто Тодд Диллон.

Подозреваемый был задержан в городке Кат-энд-Шут, расположенном в 16 милях от места преступления. Поисками стрелка занимались 250 правоохранителей.

Ранее сообщалось, что девять человек пострадали в результате стрельбы в городе Джаспер в американском штате Техас. Инцидент произошел на вечеринке после выпускного бала.

Также два человека пострадали во время стрельбы возле базы пограничной полиции в Иерусалиме. Злоумышленник ранил двух мужчин 48 и 50 лет, когда те возвращались с утренней молитвы на машине. Они получили ранения средней степени тяжести.