В США оценили шансы России и Китая создать альтернативу доллару Глава минфина США Йеллен усомнилась, что Россия и КНР создадут альтернативу доллару

Фото: Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джанет Йеллен

Глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что в Вашингтоне следят за попытками России и Китая совместно создать альтернативу использованию доллара в расчетах. Добиться такой цели им будет «чрезвычайно сложно», подчеркнула министр на слушаниях в комитете по ассигнованиям палаты представителей США, сообщает РИА Новости.

Безусловно, я хочу, чтобы доллар оставался мировой резервной валютой. Россия и Китай имеют мотивацию попытаться разработать другую систему, не предполагающую использования доллара. Но сделать это чрезвычайно сложно, — отметила Йеллен.

По ее мнению, доллар еще долго будет сохранять статус мировой резервной валюты, хотя и предпринимаются попытки по созданию систем, призванных обойти его использование.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что из-за нарастающей инфляции в США американские банки объявляют себя банкротами. По его словам, эта проблема затронет весь мир, поскольку большинство стран завязаны на долларах. Поэтому единственным выходом из сложившейся ситуации должна стать глобальная дедолларизация.