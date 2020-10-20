В США объяснили, почему аппараты ИВЛ из России были утилизированы

https://static.news.ru/photo/43f64e3e-12e4-11eb-8476-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Аппараты искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), переданные Россией США, были утилизированы, поскольку в них не возникло необходимости. Как пояснили в Федеральном агентстве по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA), они не использовались из-за улучшения эпидемиологической ситуации в стране.

К счастью, выравнивание кривой заболеваний коронавирусом означало, что эти аппараты ИВЛ были не нужны, но они оставались в резерве на случай ухудшения ситуации в Нью-Йорке и Нью-Джерси. Аппараты ИВЛ ни разу не были использованы в больницах и были возвращены FEMA штатами, — приводит слова представителя FEMA РИА Новости.

NEWS.ru ранее сообщал, что 45 аппаратов ИВЛ были утилизированы. FEMA подтвердило, что уничтожение техники прошло в строгом соответствии с нормативными рекомендациями по уничтожению опасных отходов. Вместе с тем, как отмечает источник, в агентстве отказались комментировать предположение о том, что аппараты не были использованы из-за несоответствия напряжения и опасности их возгорания.

Аппараты ИВЛ были направлены Россией в США в числе прочего оборудования для борьбы с коронавирусной инфекцией. Помимо них наша страна переслала за океан 15 тысяч респираторов и 1 миллион защитных масок.