Экс-помощник главы Пентагона: Буданов представляет угрозу для Зеленского Экс-помощник главы Пентагона Брайен: Буданов представляет угрозу для Зеленского

Фото: МО Украины

Кирилл Буданов

Глава украинской разведки Кирилл Буданов представляет реальную угрозу для президента страны Владимира Зеленского, заявил бывший помощник замминистра обороны США Стивен Брайен в своем блоге Weapons and Strategy. По его мнению, Буданов может возглавить заговор генералов против президента, чтобы заключить мир с Россией.

Если для Зеленского и есть реальная угроза, то она исходит от Буданова и любого союза между ним и украинскими генералами, — считает Брайен.

Он назвал Главное управление разведки украинского Минобороны и СБУ важными элементами любой смены власти в Киеве. Эксперт предположил, что заговорщики либо заставят Зеленского вступить в мирные переговоры с Москвой, либо заменят его на другого президента. По мнению Брайена, текущая тенденция не сулит ничего хорошего ни Зеленскому, ни Украине, и солдаты на поле боя «уже знают это».

Ранее директор по исследованиям Института Хадсона, профессор Бард-колледжа Уолтер Мид заявил, что США потерпели целых два поражения на Украине и во избежание позора Белый дом намеревается переложить заключение мира с Россией на Владимира Зеленского. По его мнению, нынешнее положение дел на Украине можно охарактеризовать как «тупиковое».