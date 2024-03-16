В США назвали «хламом» поставленное Украине вооружение National Interest: переданное Украине вооружение НАТО не поможет ВСУ

Фото: defense.gov

Поставленное Украине вооружение НАТО не помогает ВСУ в боях с российскими военными, сообщает The National Interest. Издание объясняет ситуацию тем, что западное оружие оказалось «хламом».

Одна из самых устойчивых выдумок, распространяемых западной прессой и главами НАТО, заключается в том, что вооружение, поставляемое ими Украине, помогает ей продолжать борьбу с Россией. На самом деле большинство оружия, передаваемого Киеву, оказалось не более чем хламом, — говорится в материале.

Автор отметил, что западные танки и бронетехника, которые оказались в распоряжении ВСУ, либо непригодны для условий в регионе, либо слишком устарели для использования. Он добавил, что российские военные с легкостью уничтожают это вооружение.

В качестве примера обозреватель привел французские легкобронированные танки AMC-10RC, которые списали со счетов в 2000 году. Утверждается, что эти боевые машины «слишком хлипкие», чтобы выдержать прямую атаку.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон является участником конфликта на Украине, так как поставляет Киеву дальнобойное вооружение. Он напомнил, что всего несколько лет назад американская сторона ограничивалась лишь передачей легкого и стрелкового оружия.