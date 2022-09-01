В США нашли способ снизить доходы россиян Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер: найден эффективный способ снизить доходы россиян

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Пресс-секретарь американской администрации Карин Жан-Пьер заявила, что лучший способ ограничить доходы жителей РФ — это установить так называемый ценовой потолок на российскую нефть. Она добавила, что данная мера приведёт в снижению мировых цен на энергоносители. По словам представителя Белого дома, данный вопрос будет обсуждаться на встрече министров финансов стран-членов G7.

Мы считаем, что это самый эффективный способ нанести значительный удар по доходам россиян, — сказала Жан-Пьер.

Эффективность этой меры, по словам пресс-секретаря, будет обеспечена, так как Россия постоянно меняет рынки сбыта.

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина ранее заявила, что Россия откажется от поставок нефти тем странам, которые введут на нее ценовой потолок. По ее словам, Москва сможет переориентироваться на те государства, которые будут готовы к сотрудничеству. По ее словам, потенциальное снижение количественных показателей экспорта может иметь незначительное влияние на показатели курса и платежного баланса. Набиуллина связывает это с тем, что все будет происходить на фоне роста мировых цен на нефть. Глава департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский в свою очередь считает, что такие меры усилят энергетический кризис.