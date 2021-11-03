В США на музыкальном фестивале в давке погибли восемь человек

Восемь человек погибли, ещё несколько людей пострадали на музыкальном фестивале Astroworld Festival в Техасе. Точная причина трагедии неизвестна, однако сообщается о давке на мероприятии. Об этом передаёт РИА Новости.

На двухдневный фестиваль приехали 50 тысяч человек. По информации местных СМИ, давка произошла 5 ноября во время выступления рэпера Трэвиса Скотта. Второй день фестиваля был отменён.

Подтверждена гибель по меньшей мере восьми человек, десятки пострадали. Около 50 тысяч человек приехали на фестиваль. 17 человек госпитализированы. У 11 из них была остановка сердца, — говорится в сообщении полиции.

Ранее сообщалось, что в столице Алжира во время давки на концерте популярного рэпера Soolking погибли пять человек и более 20 получили ранения. Концерт рэпера проходил вечером 22 августа на стадионе. Давка возникла на одном из входов. В результате происшествия погибли два молодых человека и три девушки. Ещё 21 человек пострадал. Отмечается, что несмотря на давку, Soolking не остановил концерт, который в прямом эфире транслировался по телеканалу Canal Algérie.