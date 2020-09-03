В США мужчина притворился подростком и поступил в школу

https://static.news.ru/photo/10bfe65e-ede8-11ea-aa6b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Preston Ehrler/Global Look Press

В американском Милледжвилле 21-летний мужчина притворился 14-летним мальчиком и отправился учиться в школу.

По данным телеканала Fox24, местная жительница встретила на улице бездомного подростка, рассказавшего, что ему 14 лет и у него нет жилья. Женщина отвела его к себе домой и обратилась в местный департамент по вопросам охраны детей. Кроме того, она даже записала его в школу.

Спустя некоторое время между ними произошёл конфликт, и подросток ушёл их дома. С собой он забрал ноутбук, выданный ему в школе. Позже полицейские задержали молодого человека. Оказалось, что это — 21-летний мужчина по имени Абей Холмс. Ему грозит ответственность за фальсификацию документов и предоставление ложных сведений.

Ранее NEWS.ru писал о том, что учительница одной из школ Красноярска попросила на 1 сентября сделать фотографию класса без семилетнего Вани, который является инвалидом. Об этом в социальных сетях написала мама мальчика Светлана Смирнова.