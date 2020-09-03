В США мужчина притворился подростком и поступил в школу

В американском Милледжвилле 21-летний мужчина притворился 14-летним мальчиком и отправился учиться в школу.
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Спустя некоторое время между ними произошёл конфликт, и подросток ушёл их дома. С собой он забрал ноутбук, выданный ему в школе. Позже полицейские задержали молодого человека. Оказалось, что это — 21-летний мужчина по имени Абей Холмс. Ему грозит ответственность за фальсификацию документов и предоставление ложных сведений.
Ранее NEWS.ru писал о том, что учительница одной из школ Красноярска попросила на 1 сентября сделать фотографию класса без семилетнего Вани, который является инвалидом. Об этом в социальных сетях написала мама мальчика Светлана Смирнова.
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