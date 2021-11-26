В США из-за стрельбы эвакуируют торговый центр

Стрельба произошла в одном из торговых центров города Дарем, штат Северная Каролина. В настоящее время там работает полиция. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя местных правоохранительных органов.

Да, — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, идёт ли речь о стрельбе.

Сообщить подробности происшествия представитель правоохранительных органов отказался.

Как сообщает портал WRAL, в результате инцидента один человек получил ранение. О его состоянии не сообщается. Также очевидцы сообщают об эвакуации торгового центра и его закрытии.

Информация о возможном стрелке и причинах происшествия отсутствует.

Стрельба в торговом центре произошла в «чёрную пятницу», когда магазины в США устраивают традиционные распродажи.