В США из-за стрельбы эвакуируют торговый центр

В торговом центре США произошла стрельба, идёт эвакуация
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
01:12, 27 ноября 2021
Фото: San Antonio Express-News/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
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Стрельба произошла в одном из торговых центров города Дарем, штат Северная Каролина. В настоящее время там работает полиция. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя местных правоохранительных органов.
Да, — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, идёт ли речь о стрельбе.
Сообщить подробности происшествия представитель правоохранительных органов отказался.
Как сообщает портал WRAL, в результате инцидента один человек получил ранение. О его состоянии не сообщается. Также очевидцы сообщают об эвакуации торгового центра и его закрытии.
Информация о возможном стрелке и причинах происшествия отсутствует.
Стрельба в торговом центре произошла в «чёрную пятницу», когда магазины в США устраивают традиционные распродажи.