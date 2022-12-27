В США членам и сотрудникам палаты представителей приказали удалить TikTok

Фото: Jens Kalaene/dpa/Global Look Press

Членам и сотрудникам палаты представителей США приказали удалить у себя китайскую социальную сеть TikTok. Соответствующее письмо офиса административного директора палаты опубликовал в Twitter журналист ABC News.

Уведомление всем членам и персоналу: административный комитет палаты уполномочил офис кибербезопасности административного директора начать удаление сервиса социальных медиа TikTok со всех устройств, находящихся в управлении палаты, — говорится в письме.

Также сотрудникам палаты запрещено скачивать мобильное приложение соцсети на любые устройства палаты, а уже установленные, согласно письменному распоряжению, должны быть «незамедлительно» удалены.

Письменное уведомление последовало вслед за законопроектом, утвержденном сенатом, запрещающим устанавливать TikTok на любые устройства федерального правительства. использование приложения запрещено госслужащим штатов Джорджия, Алабама, Северная и Южная Дакота, Техас. Положение о запрещении использования госслужащими популярной сети заложено в бюджет США на 2023 год.

Ранее сообщалось, что администрация Байдена рассматривает возможность принудительной продажи американского бизнеса TikTok. Предложение возникло в рамках межправительственного комитета по иностранным инвестициям в США, на протяжении двух лет обсуждавшего с руководством соцсети возможность разделить данные и бизнес компании.