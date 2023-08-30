В США обвинили Байдена в подрыве «Северного потока» Журналист Карлсон: администрация Байдена причастна к подрыву «Северного потока»

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Администрация американского президента Джо Байдена причастна к подрыву газопроводов «Северный поток», заявил телеведущий Такер Карлсон, передает издание Real Clear Politics. По его мнению, в Германии стараются не обсуждать эту проблему. Телеведущий также подчеркнул, что у НАТО есть большой риск развалиться в недалеком будущем.

Нельзя допустить, чтобы движущая сила НАТО, то есть Соединенные Штаты, саботировала основной источник дешевой энергии Германии, которым и является «Северный поток». Администрация Байдена взорвала газопровод, — сказал он.

Немецкий телеканал ZDF и журнал Spiegel сообщили, что в расследовании подрывов газопроводов появился украинский след. По их данным, доказательств вины России в произошедшем нет. В центре внимания следователей по-прежнему находится экипаж парусной яхты «Андромеда». Согласно данным расследования, арендовавшие судно люди находились на Украине до и после взрывов на трубопроводах в Балтийском море.

Журналисты также отметили, что власти Германии не предприняли никаких действий, направленных на защиту трубопроводов от диверсий, хотя были предупреждены о возможном теракте.

Ранее политолог Евгений Михайлов предположил, что расследование подрыва газопроводов завершится только после окончания спецоперации на Украине. По его мнению, возможны два варианта развития событий. В первом случае появятся новые международные суды, которые смогут установить виновных. Во втором случае США «сольют» Украину, предоставив доказательства, которые указывают на причастность Киева к диверсиям.