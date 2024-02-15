В США арестовали учительницу, пять раз занявшуюся сексом с учеником

Фото: Arne Dedert/dpa/Global Look Press

В США арестовали учительницу из штата Миннесота, которая угощала школьника алкоголем в гостинице и пять раз занялась с ним сексом, сообщает KSTP-TV. 24-летнюю Энн Маргарет Бэкон обвинили в преступлениях, которые она совершила весной — летом 2023 года.

В июле 2023 года некая женщина заявила администрации школы, что Бэкон с мая находится в неподобающих отношениях с одним из учеников выпускного класса, однако тогда она не смогла предъявить доказательств этого. В феврале 2024 года та же женщина снова обратилась в администрацию, так как опасалась за учеников, находившихся под опекой Бэкон. Кроме того, бывшая возлюбленная юноши рассказала, что учительница действительно тайно проводила время с ним и его друзьями. Она также нашла в телефоне молодого человека фотографии Бэкон в обнаженном виде и видеозаписи, на которых она выпивает с подростками.

Во время допроса сам юноша признался, что занимался сексом с Бэкон в мотеле, но, по его словам, произошло это в июле, когда он уже окончил школу. Однако записи из мотеля показали, что Бэкон четырежды была там с учеником в мае, июне и июле. Учительница также утверждала, что вступила в сексуальные отношения с юношей только в июле, но после предъявления доказательств созналась, что их роман начался в мае. Более того, в ноябре Бэкон возобновила отношения с пострадавшим, и в последнее время он жил в ее доме. В итоге бывшую учительницу обвинили в преступном сексуальном поведении, процесс по ее делу начнется в конце марта.

Ранее в пензенской гимназии 22-летняя учительница вступила в интимные отношения с 15-летним школьником и стала жертвой шантажа. Как сообщалось, сначала педагога шантажировал возлюбленный, который требовал 1 млн рублей, а потом и его мать.

Спустя некоторое время девушка не выдержала и обратилась в полицию, написав заявление о вымогательстве, а впоследствии уволилась из гимназии. В отношении нее также возбудили уголовное дело по статьям о совращении или развращении несовершеннолетних и о развратных действиях. В то же время директор гимназии поддержала девушку, отметив, что ранее она не имела проблем с законом, а у самого мальчика плохая репутация в школе.