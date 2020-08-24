В США арестовали исследователя NASA за сокрытие связей с Китаем

https://static.news.ru/photo/9c8b5fda-e639-11ea-93eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Eckehard Schulz/Global Look Press

Сотрудник техасского университета, проводивший исследование для NASA, арестован в Соединённых Штатах по обвинению в финансовом мошенничестве и сокрытии связей с Китаем.

53-летний житель Техаса Чэн Чжэндун был арестован 23 августа по обвинению в том, что он возглавлял группу исследователей в Техасском университете А&М (TAMU), которые занимались проектом для NASA. При этом учёный, нарушив условия гранта, на протяжении нескольких лет скрывал от работодателя, что имеет связи с Гуандунским технологическим университетом и другими китайскими вузами, а также сотрудничал как минимум с одной китайской компанией, передаёт РИА Новости со ссылкой на сообщение Министерства юстиции США.

Правоохранительные органы Соединённых Штатов считают, что обвиняемый сознательно скрыл свои связи с КНР и не только получил финансовый грант, но также обеспечил себе доступ к уникальным ресурсам NASA, в том числе к программе Международной космической станции.

Администрация действующего президента США Дональда Трампа ведёт жёсткую политику в отношении Китая, частью которой стали аресты исследователей и учёных китайского происхождения, которых США обвиняют в связях с КНР. В июле власти Штатов объявили о закрытии китайского консульства в Хьюстоне в штате Техас. Госдепартамент объяснил это необходимостью обеспечить защиту интеллектуальной собственности и личной информации американцев. В китайском МИД это назвали политической провокацией, нарушением международного права и консульского договора между странами, писал NEWS.ru.