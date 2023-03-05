В штате Огайо еще один поезд сошел с рельсов NBC: поезд компании Norfolk Southern сошел с рельсов в американском штате Огайо

Фото: Pool Laurie Dieffembacq/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Согласно сообщению телеканала NBC, еще один поезд компании Norfolk Southern сошел с рельсов в округе Кларк в штате Огайо. Местных жителей просят не подходить к месту происшествия.

Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями округа Кларк сообщает, что жителям в радиусе 1000 футов (примерно 305 метров) от схода поезда необходимо укрыться на местах в целях безопасности.

На месте работают полиция и пожарно-спасательные службы. По словам представителя компании Norfolk Southern, с рельсов сошли около 20 вагонов, однако пострадавших нет. Компания уже направила своих сотрудников на место происшествия для начала работ по очистке.

Напомним, в феврале грузовой поезд, перевозивший 50 контейнеров с опасными веществами, сошел с рельсов в американском штате Огайо. Происшествие получило название «Чернобыль в Огайо». В атмосфере оказались опасные вещества, а для ликвидации еще большей опасности взрывов спасатели вскрыли емкости с химикатами, чтобы провести их контролируемый поджог. После аварии влаcти провели эвакуацию местных жителей, однако спустя несколько дней им разрешили вернуться домой. Министерство окружающей среды штата тогда заявило, что уровень загрязнения не превышает допустимых норм.