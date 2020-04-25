В штате Нью-Йорк за сутки 437 человек скончались от COVID-19

За последние сутки в штате Нью-Йорк зафиксировано 437 смертей от коронавирусной инфекции. Это на 15 больше, чем днём ранее.
Обновлённые данные статистики привёл на ежедневной пресс-конференции губернатор штата Эндрю Куомо,
Рекордное суточное число жертв — 799 — было отмечено в Нью-Йорке 8 апреля. Всего в штате за всё время пандемии от коронавируса умерли 16 162 человека.
Как писал NEWS.ru, ранее Куомо заявил, что коронавирус в Нью-Йорк был завезён из Италии. Губернатор обвинил федеральные власти в медлительности при принятии мер против распространения инфекции.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен