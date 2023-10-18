В Пентагоне заявили о непрерывной поставке оружия Израилю

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Поставка оружия США Израилю будет идти непрерывно, передает ТАСС слова заместителя пресс-секретаря Пентагона Сабрины Сингх. По ее словам, американская военно-транспортная авиация выполнила уже пять таких рейсов с 12 октября.

Вы, вероятно, увидите продолжение стабильной отправки вооружений в Израиль. Думаю, что на сегодняшний день было пять рейсов самолетов C-17, они успешно доставили в Израиль различную помощь в сфере безопасности. Эти рейсы были выполнены в период с 12 октября по 16 октября, — отметила Сингх.

Представитель Пентагона подчеркнула, что оружие в Израиль отправляют почти каждый день. Вероятнее всего, в таком темпе помощь будет осуществляться и дальше, заключила сотрудница оборонного ведомства.

Ранее несколько американских законодателей от Республиканской и Демократической партий внесли в палату представителей Конгресса США законопроект о выделении $2 млрд на укрепление системы ПВО Израиля «Железный купол». Документ заручился поддержкой более чем полутора десятков законодателей от обеих партий.

Накануне США перебросили на Ближний Восток подкрепление — более четырех тысяч военнослужащих. Речь идет о сотрудниках ВМС и Корпуса морской пехоты страны, в том числе подразделениях специального назначения.