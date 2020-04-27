В Нью-Йорке за сутки значительно снизилось число смертей от коронавируса

https://static.news.ru/photo/31d4fdcc-88a6-11ea-9a0f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rainmaker Photos/MediaPunch/Global Look Press

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо сообщил о снижении смертности от коронавируса. Положительная динамика наблюдается последние несколько дней.

Число смертей — 337. Всё ещё ужасающе высокое, но снижается, если посмотреть на прошедшие несколько дней, — отметил Куомо.

Помимо этого, постепенно снижается общее число госпитализированных.

На сегодняшний день в мире выявлено около 2,9 млн человек, которые заразились коронавирусом. От заболевания скончались более 206 тысяч. Выздороветь удалось 865 тысячам.

Как ранее писал NEWS.ru, губернатор штата заявил, что властям удалось установить источник распространения инфекции. Вирус был завезён из Италии.