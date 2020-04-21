В Нью-Йорке снизилось число смертей от коронавируса

https://static.news.ru/photo/a8205e70-84ca-11ea-842e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Joel Marklund/Global Look Press

Суточные показатели смертности от коронавируса в американском штате Нью-Йорк больше не повышаются. Об этом заявил губернатор региона Эндрю Куомо.

По его словам, 16 апреля в штате умерли 630 человек, 17 апреля — 540, 18 апреля — 507, 19 апреля — 478, 20 апреля — 481, а 21 апреля — 474.

Эта цифра мучительно болезненная, но, по крайней мере, она больше не растёт. Судя по всему, идёт плавное снижение, — цитирует «Интерфакс» Куомо.

Губернатор добавил, что количество госпитализированных также продолжает снижаться. В настоящий момент в больницах Нью-Йорка находятся 15 599 человек. За последние сутки в госпитали поступили 1366 пациентов.

Ранее NEWS.ru писал, что мэр Нью-Йорка Билл де Блазио предложил провести в городе парад в честь врачей, которые борются с коронавирусом. Однако его идея встретила резкое неприятие у американцев.Инициативу градоначальника сочли абсурдной, учитывая сложившуюся на данный момент эпидемиологическую ситуацию. Так, ведущий телеканала CNN Джейк Тэппер заявил, что проведение парада в Нью-Йорке — это «одна из самых глупых идей», о которых он когда-либо слышал.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились 2,56 млн человек, погибли 177,77 тысячи, выздоровели 697,6 тысячи.

В России на 22 апреля общее число инфицированных достигло 57 999, умерли 513, выздоровели 4420.