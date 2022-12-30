В Госдепе Китай назвали соперником, способным изменить миропорядок

Фото: Ren Long/Xinhua/Global Look Press

Заместитель официального представителя госдепартамента США Ведант Патель заявил, что Вашингтон рассматривает Китай в качестве единственного соперника, который способен изменить действующий миропорядок. В его заявлении, которое приводит РИА Новости, говорится, что для достижения данной цели Пекин наращивает экономическую, дипломатическую, военную и технологическую силу.

КНР является нашим единственным соперником, который одновременно намерен изменить международный порядок и становится все больше экономической, дипломатической, военной и технологической силой, чтобы преуспеть в (достижении) этой цели, — отметил Патель.

Заместитель госсекретаря США Венди Шерман ранее уверяла, что Вашингтон и в 2023 году намерен поддерживать открытую связь с Пекином. Двусторонние отношения следует развивать «на благо» людей во всем мире, добавила дипломат.

Ранее членам и сотрудникам палаты представителей США приказали удалить у себя китайскую социальную сеть TikTok. Также сотрудникам палаты запрещено скачивать мобильное приложение соцсети на любые устройства палаты, а уже установленные, согласно письменному распоряжению, должны быть «незамедлительно» удалены.