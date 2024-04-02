В Госдепе осудили удары ВСУ по территории России Блинкен: США не поддерживают удары ВСУ по территории России

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Белгород, результаты обстрелов со стороны Украины

Вашингтон не поддерживает удары Вооруженных сил Украины по территории, которую признает российской, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на совместной с главой МИД Франции Стефаном Сежурне пресс-конференции по итогам их встречи в Париже. По его словам, которые приводит ТАСС, позиция Белого дома относительно данного вопроса остается неизменной.

С самого первого дня [конфликта], когда речь заходила об Украине, мы считали и считаем своей политикой делать все возможное, чтобы помочь Украине защититься от этой российской агрессии. В то же время мы не поддерживаем и не одобряем удары Украины за пределами ее территории, — сказал он.

Зеленский ранее заявил, что в США и Европе пока нет военных действий, но очень скоро к ним могут прилететь российские ракеты. По его словам, президент РФ Владимир Путин никогда не простит событий 1990-х годов и твердо «намерен вернуть Советскому Союзу его имперскую славу и географические границы».

До этого во время общения с военными летчиками в Тверской области президент РФ Владимир Путин назвал бредом утверждения о желании России воевать с НАТО. Он допустил, что разговорами о «российской угрозе» на Западе пытаются запугать население для того, чтобы выбить из него деньги на фоне просадки экономики и падения уровня жизни.