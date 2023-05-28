В экономике США увидели признаки перехода к плановой модели Shūkan Gendai: США вводят в национальную экономику элементы советской плановой модели

Фото: shutterstock

Администрация Белого дома внедряет в экономическую систему США элементы плановой экономики, считает редактор японского издания Shūkan Gendai Таро Ивата. По его мнению, это напоминает советские пятилетки.

При покупке электромобиля американец имеет право на федеральную субсидию в размере до 7500 долларов в целях содействия их популяризации. Однако это не касается автомобилей японских, европейских и корейских производителей. Субсидию можно получить только на покупку электромобилей американских компаний Ford, General Motors, Stellantis и Tesla, — пишет автор статьи.

Таро Ивата считает, что такие шаги являются радикальной формой протекционизма, которая отрицает принципы свободной конкуренции и свободного рынка, которые являются фундаментальными элементами капитализма. По его словам, Белый дом стремится стимулировать американцев использовать отечественные товары в указанных отраслях промышленности, предлагая материальные стимулы.

Ранее заведующий кафедрой теории менеджмента и бизнес-технологий РЭУ им. Г. В. Плеханова, профессор Валерий Масленников заявил, что рост американского государственного долга связан с тем, что США построили финансовую пирамиду, основанную на постоянном выпуске долларов и гособлигаций и продаже их третьим странам.