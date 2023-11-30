В Белом доме заявили о сложностях в поддержке Украины Белый дом: для США окажется трудным поддерживать Украину с начала 2024 года

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У администрации США возникнут серьезные затруднения при оказании поддержки Украине с начала нового года, если Конгресс не выделит дополнительные ассигнования, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает ТАСС. По его словам, законодатели должны принять инициативу о дополнительном финансировании Киева.

Мы думаем, что должны успеть до конца года, прежде чем станет действительно трудно продолжать поддерживать Украину, а конец года совсем скоро, — сказал Кирби.

Он пояснил, что Белому дому нужно, чтобы Конгресс принял меры по выделению дополнительных ассигнований. Это даст возможность направить Киеву средства противовоздушной обороны, и другие средства, необходимые Украине. Она

Украина должна находиться в наилучшем положении для обеспечения своей защиты, защиты своей критически важной энергетической инфраструктуры на протяжении всей зимы, — добавил Кирби.

Ранее сообщалось, что Конгресс США сможет одобрить выделение финансирования Израилю и Украине до конца 2023 года. Об этом заявил спикер палаты представителей Майк Джонсон. Республиканец от штата Луизиана сказал, что оказание помощи Израилю является ключевым приоритетом для Вашингтона. Украина — это еще один приоритет, подчеркнул Джонсон.