В Белом доме подтвердили подготовку эвакуации посольства РФ в Киеве

США располагают подтверждением данных о том, что Россия подготовилась к эвакуации семей дипломатов с Украины в конце декабря — начале января. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки. Ранее об этом же сообщило издание The New York Times.

У нас есть информация, которая указывает на то, что российское правительство готовилось к эвакуации членов их семей из посольства России на Украине в конце декабря и начале января. Мы, безусловно, обратимся к ним за более подробной информацией об этом решении, но у нас нет понимания того, почему это было сделано, — сказала Псаки.

Ранее газета The New York Times писала со ссылкой на источник в Службе безопасности Украины о том, что дипломатам двух российских консульств было приказано подготовиться к выезду из страны. При этом 5 января Украину покинули 18 человек — преимущественно жёны и дети дипломатов. Ещё около 30 человек готовятся к отъезду из консульств в Киеве и Львове, рассказал собеседник издания.

В МИД России сообщили, что посольство в Киеве работает в штатном режиме.

В МГИМО при этом назвали условия эвакуации российских дипломатов из зарубежных стран. По словам профессора кафедры международного права МГИМО Дмитрия Лабина, решение об эвакуации участников дипломатических миссий и сотрудников посольств может быть принято только в экстренных ситуациях, когда их жизни грозит опасность. Он полагает, что посольству России в Киеве никакая опасность не угрожает и никакой необходимости в эвакуации нет.