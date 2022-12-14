В США не нашли возможности завершить украинский конфликт в 2022 году Кирби: США не видят возможности завершения конфликта на Украине к концу 2022 года

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США не видят возможности завершения боевых действий на Украине к концу 2022 года, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби. По его словам, в Белом доме также не надеются на завершение конфликта в течение ближайших зимних месяцев. При этом Кирби подчеркнул, что решение о начале переговоров лежит на стороне у президента Украины Владимира Зеленского, передает ТАСС.

Мы не ожидаем, что бои прекратятся в ближайшие зимние месяцы. Так что нет свидетельств, безусловно, нет ожиданий, что к концу года прекратится война, — заявил Кирби.

Ранее обозреватель Тед Снайдер рассказал, что США вразрез с официальной риторикой о том, что Киев должен сам определять свое будущее, постепенно подталкивают Зеленского к идее достижения компромисса на возможных переговорах с Россией. По его словам, это говорит о смене американской стратегии по Украине.

До этого автор материала для издания Euractiv написал, что многочисленные переговоры Зеленского с мировыми лидерами говорят о «дипломатической суматохе» вокруг Киева. Отмечается, что не являются обычным явлением диалоги украинского лидера с политиками мирового масштаба в течении одного дня — президент Украины 11 декабря провел переговоры с президентом США Джо Байденом, а также с лидерами Турции и Франции.