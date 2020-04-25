В 46 американских штатах зафиксировано снижение новых случаев COVID-19

https://static.news.ru/photo/2e970e9e-870b-11ea-86f8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Joel Marklund/Keystone Press Agency/Global Look Press

В 46 американских штатах снизилось число новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, в 16 из них объявили о планах снять ограничения.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани. По её словам, планы по снятию санитарных ограничений прорабатываются ещё в 34 штатах. Она также отметила, что спешка в этом вопросе — контрпродуктивна.

Кроме того, администрация президента Дональда Трампа подготовила соответствующие рекомендации, которые помогут вернуться к нормальной жизни в каждом из 50 штатов без вреда для здоровья жителей, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru сообщал, что жертвами коронавирусной инфекции в Соединённых Штатах стали более 50 тысяч человек. С начала вспышки заболевания в стране скончались более 50 030 человек. Количество случаев заражения коронавирусом составляет 870 тысяч.