Восстановление инфраструктуры, уничтоженной в результате сильных пожаров на территории гавайского округа Мауи, обойдется в $5,52 млрд, сообщила пресс-служба местной администрации в социальной сети. Как уточняется, расчеты основаны на данных Федерального управления по чрезвычайным ситуациям США.
Окружные власти также опубликовали статистику разрушений, согласно которой пожарами были повреждены или полностью уничтожены 2170 строений, причем 86% из них — это жилые дома.
Пожары на Гавайях начались 8 августа. Причиной стихийного бедствия стали жаркая погода и сильный ветер. Больше всего пострадал город Лахайна на острове Мауи. Его историческая часть была полностью уничтожена огнем.
Согласно последним данным, жертвами пожаров стали 89 человек. Более 14 тысяч были эвакуированы. Администрация Лахайны занимается поиском жилья для пострадавших. Власти открыли несколько пунктов временного размещения в военном музее, общественном центре, Королевском соборе Мауи и в местной христианской церкви.
Департамент сельского хозяйства Гавайев сформировал программу экстренного кредитования фермеров и владельцев ранчо. Им окажут финансовую помощь на льготных условиях после подачи заявки и оценки ущерба.
Фото: County of Maui photos/XinHua/Global Look Press
Виды на дома, разрушенные в результате разрушительного лесного пожара на острове Мауи, Гавайи, США
Фото: Kevin Fujii/Keystone Press Agency/Global Look Press
Исторический город Лахайна разрушен, Гавайи, США
Фото: Kevin Fujii/Keystone Press Agency/Global Look Press
Маркировка указывает на то, что при первоначальном обыске в здании не было обнаружено людей. Исторический город Лахайна, Гавайи, США
Фото: Governor Josh Green/Keystone Press Agency/Global Look Press
Губернатор Гавайев Джош Грин осматривает ущерб, Гавайи, США
Фото: Governor Josh Green/Keystone Press Agency/Global Look Press
Разрушенные здания окружают район на набережной после пожара в Лахайне
Фото: Kevin Fujii/Keystone Press Agency/Global Look Press
Разрушенные дома и постройки окружают район после пожара
Фото: Jack Truesdale/Keystone Press Agency/Global Look Press
Большие районы города Лахайны изменились почти до неузнаваемости в результате лесного пожара
Фото: Jack Truesdale/Keystone Press Agency/Global Look Press
На улицах Лахайны после разрушительных пожаров выстроились разрушенные автомобили
Фото: U.S. National Guard/Keystone Press Agency/Global Look Press
Солдаты и летчики поисково-спасательной службы, прикомандированные к подразделению CERF-P Национальной гвардии Гавайев
Фото: Kevin Fujii/Keystone Press Agency/Global Look Press
Лахайна, Гавайи, США: вид с воздуха на разрушенный город Лахайна