Ущерб от пожаров на Гавайях оценили в $5,52 млрд

Фото: Jack Truesdale/Keystone Press Agency/Global Look Press

Лахайна, Мауи, Гавайи, США: разрушенные здания и сгоревшие деревья окружают район после пожара

Восстановление инфраструктуры, уничтоженной в результате сильных пожаров на территории гавайского округа Мауи, обойдется в $5,52 млрд, сообщила пресс-служба местной администрации в социальной сети. Как уточняется, расчеты основаны на данных Федерального управления по чрезвычайным ситуациям США.

Окружные власти также опубликовали статистику разрушений, согласно которой пожарами были повреждены или полностью уничтожены 2170 строений, причем 86% из них — это жилые дома.

Пожары на Гавайях начались 8 августа. Причиной стихийного бедствия стали жаркая погода и сильный ветер. Больше всего пострадал город Лахайна на острове Мауи. Его историческая часть была полностью уничтожена огнем.

Согласно последним данным, жертвами пожаров стали 89 человек. Более 14 тысяч были эвакуированы. Администрация Лахайны занимается поиском жилья для пострадавших. Власти открыли несколько пунктов временного размещения в военном музее, общественном центре, Королевском соборе Мауи и в местной христианской церкви.

Департамент сельского хозяйства Гавайев сформировал программу экстренного кредитования фермеров и владельцев ранчо. Им окажут финансовую помощь на льготных условиях после подачи заявки и оценки ущерба.