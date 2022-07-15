Умерла первая жена Трампа Ивана

Фото: Starpix/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Ивана Трамп

Первая жена экс-президента США Дональда Трампа Ивана умерла в возрасте 73 лет. Причина смерти — остановка сердца, сообщает телеканал ABC News.

О смерти первой супруги бывшего президента США говорится в заявлении семьи Трампов, размещённом в соцсети Truth Social. К Иване Трамп приехали медики для оказания помощи, но спасти её уже не удалось.

Ивана Трамп ушла из жизни в своем доме в Нью-Йорке. Она была замечательной, красивой, невероятной женщиной, прожившей вдохновляющую жизнь, — сказано в заявлении семьи.

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Ивана Трамп — уроженка города Злин в Моравии на юго-востоке Чехии. Она была инструктором по лыжам, моделью. занималась проектированием в строительстве, написала несколько книг. Замужем за Трампом Ивана была с 1977 по 1992 год. В браке у них родились Дональд Трамп-младший, Иванка Трамп и Эрик Трамп.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что американским властям следует прекратить «читать лекции» остальному миру и заняться решением внутренних проблем. Он указал на то, что страна находится в упадке, а невинных убивают на улицах. Он призвал остановить «разрастающееся варварство».