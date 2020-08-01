Умерла первая американка с пересаженным лицом

https://static.news.ru/photo/8e859596-d404-11ea-94b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cleveland Clinic / Barcroft Medi/Global Look Press

Конни Калп из Огайо, бывшая первой американкой, перенёсшей операцию по пересадке лица, умерла на 58-м году жизни.

Об этом сообщает New York Post. Смерть Калп без указания причины подтвердили в клинике Кливленда, где женщине сделали историческую операцию в 2008 году. Доктор Франк Папай, председатель Института дерматологии и пластической хирургии клиники, напомнил, что Калп прожила дольше всех пациентов, прошедших через такое хирургическое вмешательство.

Она была великим первопроходцем, и её решение пройти опасную процедуру является неоценимым даром человечеству, — подчеркнул медик.

Пересадку лица женщине пришлось делать после того, как её муж в 2004 году выстрелил в неё из дробовика. Мужчина затем попытался покончить с собой, но выжил. Его приговорили к семи годам лишения свободы за покушение на убийство при отягчающих обстоятельствах.

Выстрел фактически лишил Калп лица. Целыми остались лишь верхние веки, лоб, нижняя губа и подбородок. Все остальные части были разорваны, в лице остались сотни осколков костей и фрагментов дроби. Женщина перенесла более 30 операций. Медики взяли часть её рёбер, чтобы реконструировать скулы, а верхнюю челюсть восстановили с помощью части кости из ноги. В декабре 2008 года после 22-часовой операции врачи заменили Калп 80% лица, применив кости, мышцы, нервы, кожу и кровеносные сосуды от только что умершего донора.

Калп в интервью в 2009 году заявила, что простила своего мужа и всё ещё любит его, но не хочет больше никогда с ним видеться. У пары было двое детей.

Как передавал NEWS.ru, в октябре 2019 года медики пересадили лицо 68-летнему Роберту Челси, который стал первым афроамериканцем, перенёсшим такую операцию.