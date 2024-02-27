Умер звезда сериала «Звездный путь» Умер известный по сериалу «Звездный путь» актер Чарльз Диркоп

Американский актер Чарльз Диркоп, известный по ролям в сериалах «Звездный путь» и «Скорая помощь», скончался на 88-м году жизни, сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на его дочь. Артист ушел из жизни 25 февраля в больнице Лос-Анджелеса после недавнего сердечного приступа и пневмонии.

Диркоп получил известность за участие в фильмах «Буч Кэссиди и Сандэнс Кид», «Афера», «Джеймс Дин». Он также играл в сериалах «Женщина-полицейский» и «Трудные времена на планете Земля».

Ранее в возрасте 87 лет из жизни ушел народный артист России Эрнст Романов, который запомнился зрителям по сериалам «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила», а также по фильму «Собака на сене». Он сыграл более 200 ролей в кино, был ведущим артистом Русского театра Эстонии, а также выступал на сценах БДТ, театра имени А. С. Пушкина и театра Ленсовета. Романов получил широкую известность в качестве артиста «Ленкома».

До этого сообщалось о смерти российского актера Константина Капитана, который также играл в «Улицах разбитых фонарей». Он скончался на 57-м году жизни после продолжительной болезни. Актер известен своими ролями в сериалах «Тайны следствия», «Дорожный патруль», «Литейный» и многих других.