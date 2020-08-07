Умер президент ассоциации, вручающей «Золотой глобус»

https://static.news.ru/photo/d9038578-d937-11ea-80da-fa163e074e61_660.jpg Лоренцо Сория Фото: HFPA PHOTOGRAPHER/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Голливудской ассоциации иностранной прессы (HFPA), отвечающей за присуждение американской премии за достижения в области кинематографа и телевидения «Золотой глобус», Лоренцо Сория умер на 69-м году жизни.

Мы с большим сожалением объявляем о смерти нашего президента Лоренцо Сория, — говорится в сообщении HFPA.

Уточняется, что Сория «мирно умер в своём доме». В ассоциации подчеркнули, что им будет очень не хватать его юмора, озорной улыбки и итальянско-аргентинского акцента.

Сория родился в Аргентине, вырос в Италии, где впоследствии редактировал еженедельник L'Espresso. В 1982 году он переехал в Лос-Анджелес, где специализировался на интервью с голливудскими звёздами и на репортажах о тенденциях в кино- и телеиндустрии. Сория стал членом HFPA в 1989 году. Он занимал пост президента ассоциации в 2003–2005 годах, в 2015–2017 и с 2019-го.

Как писал NEWS.ru, вице-президент гильдии продюсеров России Виктор Глухов погиб в посёлке Новый Свет в Крыму. Проходя по знаменитому туристическому маршруту «Тропа Голицына», он во время фотографирования не удержался на краю скалы и упал, получив в результате травмы, не совместимые с жизнью. В Крым Глухов приехал для выступления перед молодыми кинематографистами. Они приехали на профильный форум, который проходит рядом с Судаком.