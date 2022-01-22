Украине рекомендовали на десятки лет забыть идею о вступлении в НАТО

США следует на несколько десятков лет отложить идею принятия Украины в НАТО, если они хотят выйти из сложившейся на сегодняшний день ситуации наименее болезненно для самих себя. Такое мнение высказал в материале для газеты The New York Times политический обозреватель Росс Даутат. Он подчеркнул, что Украина разобщена и экономически слаба, а более того — она никогда не была готова стать частью западного мира.

По мнению Даутата, Штаты взяли на себя «невыполнимые обязательства», попытавшись свести Украину с политической орбиты России. При этом мягкий подход предыдущих американских администраций привёл к тому, что Вашингтон оказался плохо подготовлен к спорам с Москвой на украинскую тематику.

Учитывая изложенные обстоятельства, а также учитывая нарастающую необходимость противодействия Китаю, США могли бы, по мнению обозревателя, «бессрочно отложить идею расширения НАТО». При этом Украина автоматически окажется под «российским давлением», но избежит военного вторжения.

Однако на практике реализовать подобный замысел сложнее, чем в теории, признаёт Даутат, так как отказ Киеву в приёме в НАТО посеет сомнения относительно серьёзности намерений Вашингтона и в других направлениях. В то же время, перспективу вступления в войну на стороне Киева автор считает «безумной».

Оптимальным на сегодняшний день решением выхода из ситуации Даутат видит «забыть» о вступлении Украины в НАТО на длительное время — например, на 25 лет.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна готова к вступлению в НАТО. По его мнению, уровень украинской армии и специалистов совпадает с требованиями Альянса. Он также добавил, что без Киева «крепкого ЕС не будет».

В Кремле предупредили, что Россия примет контрмеры в случае, если Украина войдёт в состав НАТО. Через союз с Украиной Альянс приблизит военную инфраструктуру к границам России, и это вынудит Москву направить усилия на обеспечение безопасности страны.