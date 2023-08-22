Украина запросила у США новое оружие для захвата Крыма Forbes: Украина запросила у США ракеты JASSM для истребителей F-16

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Истребитель F-16

Киев хочет получить от США крылатые ракеты JASSM для истребителей F-16, сообщает обозреватель Forbes Дэвид Экс. По его мнению, данный вид боеприпасов может помочь Украине при захвате Крыма.

F-16 еще не совместим с Storm Shadow или SCALP, но он совместим с JASSM. Объединив F-16 с JASSM, украинские ВВС могут удвоить свои силы для ударов в глубине обороны. Наращивание количества крылатых ракет может помочь Киеву в достижении одной из его главных целей: «освобождении» Крымского полуострова, — подчеркнул Экс.

Обозреватель уточнил, что крылатая ракета-невидимка класса «воздух — земля» JASSM уже включена в «список желаний» Украины. По его словам, даже если Киев получит истребители F-16, то не сможет использовать их потенциал полностью без этих ракет, имеющих дальность полета в 370 км.

Экс отметил, что ВСУ в настоящее время пытаются прорвать линию фронта, чтобы отрезать наземные коммуникации России в Крым. Имея F-16 с ракетами JASSM, этого можно было бы добиться с гораздо меньшими людскими потерями, считает обозреватель.

Ранее официальный представитель Пентагона Сабрина Сингх заявила, что Украине необходимо выполнить ряд условий для того, чтобы США дали согласие на передачу Киеву истребителей F-16. По ее словам, среди таких критериев значатся логистика на земле, а также знание украинскими летчиками английского языка. Когда эти критерии будут выполнены, мы будем в состоянии одобрить трансфер, пояснила Сингх.