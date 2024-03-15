«Угроза огромна»: в США предрекли гибель американцев из-за Байдена Сенатор Круз: США столкнулись с угрозой терактов из-за миграционного кризиса

Фото: Lexington Herald-Leader/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Джо Байден

США оказались перед самой большой террористической угрозой со времени терактов 11 сентября 2001 года, заявил сенатор от штата Техас Тед Круз в интервью Fox News. По его словам, в такое положение страну поставил миграционный кризис. Он отметил, что демократы не отказываются от мигрантов по политическим причинам, а ценой за это станет гибель людей.

Террористическая угроза для нашей страны огромна. Она больше, чем когда-либо после 11 сентября. Это вторжение. И это вторжение, которое нужно демократам по политическим причинам. А цена за контроль их партии — гибель людей, — заявил Круз.

Он отметил, что администрация президента США Джо Байдена ничего не предпринимает для защиты американцев от террористической угрозы. Более того, Вашингтон только ухудшает положение дел, идя на поводу у Демократической партии.

Ранее Байден заявил, что экс-глава Белого дома Дональд Трамп говорит о нелегальных мигрантах как о «паразитах, загрязняющих кровь» страны. Он также признался, что сожалеет о том, что в ходе обращения к Конгрессу США назвал «нелегалом» иммигранта, уличенного в резонансном убийстве 22-летней американки Лейкен Райли.

Трамп, в свою очередь, отмечал, что в недалеком будущем США ожидают террористические акты из-за активного проникновения в страну множества нелегальных мигрантов. По его словам, в случае повторного избрания на высший государственный пост он покончит с «политикой открытых границ», которую ввел Байден, и начнет крупнейшую за всю историю страны депортацию.