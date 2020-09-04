Уэст подал заявку на регистрацию кандидатом в президенты ещё в двух штатах

https://static.news.ru/photo/c90186f2-ef44-11ea-927a-fa163e074e61_660.jpg Канье Уэст Фото: Ron Sachs/Keystone Press Agency/Global Look Press

Рэпер из США Канье Уэст подал заявку на регистрацию кандидатом в президенты ещё в двух американских штатах – Миссисипи и Кентукки.

Секретарь штата Кентукки Майкл Адамс отреагировал на это известие в социальных сетях. Он написал, что его команда с удовольствием рассмотрит заявку Уста и прилегающие к ней примерно 19 тысяч подписей. Фрагмент документа от музыканта Адамс прикрепил к посту.

Такую же заявку Уэст подал в избирательную комиссию Миссисипи. На данный момент рэпер зарегистрировался в качестве независимого кандидата в девяти штатах, а именно – в Арканзасе, Колорадо, Юте, Оклахоме, Вермонте, Айдахо, Айове, Луизиане, Миннесоте и Теннесси. Ещё в девяти ему отказали в регистрации, передаёт TMZ.

Ранее Канье Уэст объявил в соцсетях о своём намерении участвовать в президентской гонке. Соответствующее сообщение он опубликовал в Twitter с хештегом «Видение-2020». До этого он выпустил видеоклип, посвящённый двум главным событиям, произошедшим в США в 2020 году: пандемии коронавируса и протестным акциям движения Black Lives Matter.

Как писал NEWS.ru, Уэст не заручилсяподдержкой избирателей среди чернокожего населения страны. Только 2% опрошенных заявили, что готовы отдать за него голос.