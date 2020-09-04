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Уэст подал заявку на регистрацию кандидатом в президенты ещё в двух штатах

09:51, 05 сентября 2020
Канье Уэст Канье Уэст Фото: Ron Sachs/Keystone Press Agency/Global Look Press

Рэпер из США Канье Уэст подал заявку на регистрацию кандидатом в президенты ещё в двух американских штатах – Миссисипи и Кентукки.

Секретарь штата Кентукки Майкл Адамс отреагировал на это известие в социальных сетях. Он написал, что его команда с удовольствием рассмотрит заявку Уста и прилегающие к ней примерно 19 тысяч подписей. Фрагмент документа от музыканта Адамс прикрепил к посту.

Такую же заявку Уэст подал в избирательную комиссию Миссисипи. На данный момент рэпер зарегистрировался в качестве независимого кандидата в девяти штатах, а именно – в Арканзасе, Колорадо, Юте, Оклахоме, Вермонте, Айдахо, Айове, Луизиане, Миннесоте и Теннесси. Ещё в девяти ему отказали в регистрации, передаётTMZ.

Ранее Канье Уэст объявил в соцсетях о своём намерении участвовать в президентской гонке. Соответствующее сообщение он опубликовал в Twitter с хештегом «Видение-2020». До этого он выпустил видеоклип, посвящённый двум главным событиям, произошедшим в США в 2020 году: пандемии коронавируса и протестным акциям движения Black Lives Matter.

Как писал NEWS.ru, Уэст не заручилсяподдержкой избирателей среди чернокожего населения страны. Только 2% опрошенных заявили, что готовы отдать за него голос.

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