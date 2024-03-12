Учительницу обвинили в 23 преступлениях после беременности от школьника WMC: 38-летнюю учительницу обвинили в изнасиловании 12-летнего школьника

Фото: Tipton county

В США 38-летнюю учительницу обвинили в 23 преступлениях, в том числе в изнасиловании 12-летнего школьника, передает WMC. По данным издания, женщина утверждает, что беременна от мальчика.

Педагога Алиссу Маккоммон также обвиняют в пяти случаях растления несовершеннолетнего с отягчающими обстоятельствами, двух случаях давления на свидетеля и других. Женщину задержали в начале сентября прошлого года. Следователи считают, что в 2021 году она пригласила к себе домой ученика и вступила с ним в интимную связь.

Вскоре после задержания ее отпустили под залог. 28 сентября 2023 года женщину вновь арестовали. Выяснилось, что бывшая учительница написала потерпевшему, в переписке она угрожала мальчику. Позднее стало известно, что она также позвонила ему и сообщила о беременности, заявив, что будет воспитывать ребенка сама.

Ранее в пензенской гимназии 22-летняя учительница вступила в интимные отношения с 15-летним школьником и стала жертвой шантажа. Сначала педагога шантажировал возлюбленный, который требовал 1 млн рублей, а потом и его мать. Спустя некоторое время девушка не выдержала и обратилась в полицию, написав заявление о вымогательстве. После того как в школе узнали об отношениях между преподавателем и учеником и о шантаже, женщина уволилась из гимназии.