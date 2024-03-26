Учительница два месяца насиловала 15-летнего школьника KNXV-TV: в США арестовали учительницу, которая два месяца насиловала школьника

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Учительницу из американского штата Аризона арестовали за то, что она на протяжении двух месяцев насиловала 15-летнего школьника, передает KNXV-TV. Расследование началось после того, как муж педагога нашел ее переписку с учеником. Отмечается, что заявление в полицию на женщину написала ее свекровь.

Следователи установили, что 23-летняя Алисса Тодд из города Бакай вступила в интимные отношения с учеником, часть этих встреч проходила в школе. Учительницу арестовали в среду, 20 марта. В полиции рассказали, что она стала третьей женщиной в городе за год, которую задержали за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Ранее в пензенской гимназии 22-летняя учительница вступила в интимные отношения с 15-летним школьником и стала жертвой шантажа. Сначала педагога шантажировал возлюбленный, который требовал 1 млн рублей, а потом и его мать. Спустя некоторое время девушка не выдержала и обратилась в полицию, написав заявление о вымогательстве. После того как в школе узнали об отношениях между преподавателем и учеником и о шантаже, женщина уволилась из гимназии.

В январе в Люблино под арест отправили учителя истории, который признался, что совратил школьницу. Его отправили в СИЗО до 15 марта. В отношении педагога возбуждено уголовное дело по статье «Развратные действия».