Ученые назвали эмоцию, которая убивает AHA: ученые выяснили, что гнев ухудшает работу сердечно-сосудистой системы

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Американские ученые выяснили, что гнев может повысить риск сердечно-сосудистых заболеваний, статья опубликована в журнале Американской кардиологической ассоциации (AHA). Отмечается, что в исследовании приняли участие 280 здоровых молодых людей, у которых в анамнезе не было сердечных заболеваний, инсульта, серьезных психических заболеваний или других хронических болезней, передает Fox News.

Сначала участники эксперимента провели 30 минут в расслабленном состоянии, в это время врачи измеряли их кровяное давление, состояние кровеносных сосудов и другие показатели сердечной деятельности. Затем испытуемым были назначены восьмиминутные задания, в рамках которых те испытывали гнев.

Выяснилось, что эта эмоция увеличивает уровень кортизола, что, в свою очередь, повышает кровяное давление. Это может ухудшить способность организма к расширению сосудов. Восемь минут в день такого стресса способно нанести вред сердечно-сосудистой системе.

Мы показали, что если вы однажды разозлитесь, это ухудшит вашу способность к расширению сосудов. Но что, если вы разозлитесь 10 000 раз за жизнь? Это хроническое повреждение ваших артерий может в конечном итоге привести к необратимому нарушению, — объяснил ведущий автор исследования кардиолог Даичи Симбо.

Ранее врач-кардиолог Андрей Кондрахин предупреждал, что сильные эмоции опасны для сердца: они повышают риски развития инсульта. Специалист уточнил, что гнев способен нарушить функции кровеносных сосудов за счет выброса адреналина. В дальнейшем это может спровоцировать инфаркт.