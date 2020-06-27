Участники митинга в Нью-Йорке требуют сокращения бюджета полиции на $1 млрд

https://static.news.ru/photo/fef2ffc2-b905-11ea-a7e4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ryan Rahman/Keystone Press Agency/Global Look Press

Участники акции протеста Occupy City Hall требуют у властей сокращения бюджета полиции как минимум на $1 млрд в следующем финансовом году.

Активисты проводят митинг напротив мэрии Нью-Йорка в Сити-Холл-парке. Они хотят, чтобы денежные средства перенаправили на поддержку афроамериканской общины, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что активисты находятся в парке на протяжении нескольких дней, с 23 июня 2020 года. Протестующие планируют остаться в парке до 30 июня, так как финансовый год начинается с 1 июля 2020 года.

Мы собрались здесь под стенами мэрии, чтобы требовать, чтобы на следующий финансовый год власти сократили шестимиллиардный бюджет полиции по меньше мере на $1 млрд и вложили эти деньги в чернокожие сообщества, инвестировали в программы, которые бы улучшили ситуацию с безопасностью в этих сообществах, с образованием, приемлемым жильём, — привели слова протестующего жителя Бруклина Чарльза Хана в агентстве.

Он отметил, что преступность, а следовательно и необходимость присутствия полиции, локализована в наиболее бедных районах городов США.

Если вы посмотрите — в наиболее безопасных сообществах в США меньше всего полиции, это потому, что там лучшие школы, лучшее здравоохранение, низкое число бездомных, хорошо работают социальные службы, — пояснил Чарльз Хан.

Он также добавил, что в школах полицейским не место, школьники должны быть сосредоточены на учёбе. По его словам, протестующие также добиваются того, чтобы полицейских убрали из учебных заведений города.

В школах Нью-Йорка вам часто надо проходить через рамки металлоискателя. Там бывают полицейские, которые должны обеспечивать безопасность, но часто они относятся к учащимся как к заключённым. Мы хотим, чтобы школы были местом для учёбы, а не местом, где детей готовят к тюрьме, — сообщил Чарльз Хан.

Он добавил, что даже если мэрия проигнорирует протест, то протестующие готовы к длительной борьбе с расизмом и его устоями в стране.

И чтобы покончить с этими устоями, потребуется провести большую работу. И мы к ней готовы, — подытожил Чарльз Хан.

Уточняется, что протест проходит в мирной обстановке.

Каждый год власти Нью-Йорка выделяют на нужды полиции приблизительно $6 млрд. В 2019 году сумма расходов на полицию достигла 6% от общих расходов в $95 млрд.

Ранее NEWS.ru писал, что в США протестующие напали на полицейские участки в Сиэтле (штат Вашингтон) и Портленде (штат Орегон).