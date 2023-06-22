Участник подводной экспедиции рассказал, что чувствовал на глубине 3,5 км Участник подводной экспедиции рассказал, что испытывал умиротворение при погружении на глубину 3,5 км

Фото: noaa.gov

Подводный аппарат Shinkai 6500

Доктор Николай Ротерман нырнул на глубину 3,5 км на японском подводном аппарате под названием Shinkai 6000. В интервью Sky News он рассказал, что испытывал нервозность накануне погружения, а во время самого действия — умиротворение.

Самое нервозное на самом деле — это накопление энергии. Перед погружением необходимо поститься за 12 часов, чтобы вам не нужно было ходить в туалет на борту. <...> Как только вы начинаете спускаться, все становится тихим и умиротворенным. Свет быстро исчезает, и спуск занимает пару часов, — сказал Ротерман.

По его словам, внутри батискафа есть большой кран с А-образной рамой, который поднимает судно вверх, а затем опускает его в океан. В этот момент, как объяснил Ротерман, люди, по сути, находятся в маленьком металлическом шаре, который раскачивается и спускается. В такие моменты, поделился ученый, нет времени думать о том, насколько абсурдно находиться в «крошечном пузырьке, заключенном в металл».

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По словам Ротермана, поднять подводный аппарат с глубины 3,5 км невероятно сложно. Ученый высказал предположение, что людям никогда не удавалось это сделать.

Об исчезновении батискафа «Титан» при экспедиции к «Титанику» в Атлантике сообщили 19 июня. На борту находились британский миллиардер Хэмиш Хардинг, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд с сыном, французский исследователь Поль-Анри Наржеоле и глава компании-перевозчика Стоктон Раш.

Ранее стало известно, что, по расчетам береговой охраны, запасы кислорода на пропавшем батискафе закончились. По мнению экспертов, продлить кислород экипажу могло помочь снижение частоты дыхания и уменьшение количества движений.