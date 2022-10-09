У США заканчиваются ракеты для HIMARS Полковник Кансиан: у США заканчиваются ракеты для HIMARS

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РСЗО HIMARS

Старший советник американского Центра стратегических и международных исследований Марк Кансиан заявил, что США в скором времени не смогут поставлять Украине ряд боеприпасов. В частности, по его словам, истощаются запасы ракет для РСЗО HIMARS, сообщает AFP.

Если Соединенные Штаты отправят треть своего запаса Украине (как это было в случае с «Джавелинами» и «Стингерами»), Украина получит от 8000 до 10 000 ракет. Этого запаса, вероятно, хватит на несколько месяцев, но, когда запасы будут исчерпаны, замены им не найдется, — считает Канчиан.

Отставной полковник корпуса морской пехоты ВМС США подчеркнул, что сейчас запасы расходуются быстрее, чем их можно пополнить.

Ранее украинское командование признало, что наличие ракетных систем HIMARS не смогло серьезно нарушить цепочки поставок ВС РФ. Последний отчет ВСУ сильно отличается от тех, которые писали украинские военные при первых поставках ракетных систем, поскольку российская сторона адаптировалась к ударам американских ракет.