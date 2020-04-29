Более чем у 70% заключённых в тюрьмах США выявлен коронавирус

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Разведка Соединённых Штатов Америки утверждает, что коронавирусная инфекция нового типа не была создана в лабораторных условиях и не была генетически модифицирована.

Об этих выводах американских спецслужб стало известно из обнародованного заявления аппарата директора Нацразведки страны. Разведывательное сообщество США согласно с широким научным консенсусом в отношении того, что вирус, вызывающий заболевание COVID-19,...