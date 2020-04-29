Более чем у 70% заключённых в тюрьмах США выявлен коронавирус

Анализы на наличие коронавируса COVID-19, взятые у заключённых в федеральных тюрьмах США, показали, что 71% из них инфицированы.
Отмечается, что в выборке проверки анализов приняли участие примерно 2,7 тысяч человек — менее чем 2% от общего числа заключённых в 153 тысяч человек, отбывающих сроки в федеральных исправительных учреждениях. Каждый день из-за коронавируса госпитализируют примерно 130 заключённых.
По мнению медицинского директора Федерального бюро тюрем США Джеффри Аллена, пандемия коронавируса поставит задачу переосмыслить все подходы.
Учитывая при этом и требования безопасности исправительных учреждений, — цитирует его издание The Hill.