США

Более чем у 70% заключённых в тюрьмах США выявлен коронавирус

18:35, 30 апреля 2020 16
Фото: Maren Hennemuth/Global Look Press

Анализы на наличие коронавируса COVID-19, взятые у заключённых в федеральных тюрьмах США, показали, что 71% из них инфицированы.

Отмечается, что в выборке проверки анализов приняли участие примерно 2,7 тысяч человек — менее чем 2% от общего числа заключённых в 153 тысяч человек, отбывающих сроки в федеральных исправительных учреждениях. Каждый день из-за коронавируса госпитализируют примерно 130 заключённых.

По мнению медицинского директора Федерального бюро тюрем США Джеффри Аллена, пандемия коронавируса поставит задачу переосмыслить все подходы.

Учитывая при этом и требования безопасности исправительных учреждений, цитирует его издание The Hill.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в американском штате Огайо среди заключённых трёх тюрем выявлены 2315 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 

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