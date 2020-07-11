Тропический шторм «Фэй» достиг Нью-Джерси

https://static.news.ru/photo/aee49ef0-c369-11ea-88c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP/TAСС

Национальный центр по слежению за ураганами США сообщил о достижении тропического шторма «Фэй» берегов Нью-Джерси. На данный момент скорость ветра в эпицентре достигает 56 км/ч.

«Фэй» ослаб до тропической депрессии над юго-востоком Нью-Йорка, — цитирует сообщение РИА Новости.

Ранее синоптики предположили, что шторм пройдёт над Нью-Йорком и штатами северо-запада страны. Также там прогнозировались ливни и сильный ветер. После этого с заявлением выступил президент США Дональд Трамп. Он отметил готовность властей и служб к его появлению.

NEWS.ru передавал ранее, что жертвами ливней в Японии могли стать несколько тысяч человек. Наводнения обрушились на японские префектуры Кумамото и Кагосима. Они привели к многочисленным жертвам среди населения. Однако японские метеорологи заявили, что в скором времени в регионе прогнозируется спад интенсивности выпадения осадков.