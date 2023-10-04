Трампа выдвинули на пост спикера палаты представителей Конгресса США Конгрессмен Нильс в США предложил Трампа на пост спикера палаты представителей

Фото: Catherine Nance/Keystone Press Agency/Global Look Press

Экс-президента США Дональда Трампа предложили номинировать на пост спикера палаты представителей Конгресса США, с соответствующей инициативой выступил конгрессмен Трой Нильс. Место спикера нижней палаты американского законодательного органа освободилось после отставки предыдущего руководителя Кевина Маккарти.

Я номинирую Трампа на пост спикера палаты, — написал Нильс на своей странице в социальной сети Twitter (X).

При этом имя Трампа уже звучало в ходе январских дебатов по кандидатуре спикера. За утверждение его на должность выступал, в частности, Мэтт Гетц, ставший инициатором отставки Маккарти.

Ранее сообщалось о том, что конгрессмены впервые в американской истории проголосовали за отставку спикера палаты представителей. Занимавшего эту должность республиканца Кевина Маккарти обвинили в том, что он пошел на компромисс с демократами и обеспечил принятие 45-дневного бюджета, позволившего избежать приостановки работы федерального правительства. Его также заподозрили в «секретной сделке» с президентом США Джо Байденом о финансировании Украины.

Должность временного спикера палаты представителей Конгресса США занял представитель штата Северная Каролина Патрик Макгенри. В его обязанности будет входить, в частности, организация процесса выборов нового спикера. Предполагается, что это может произойти уже 11 октября. При этом для утверждения Маккарти в январе текущего года понадобилось пять дней и 15 раундов голосования.