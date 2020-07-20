Трамп заявил о победе США в «прекрасных, жестоких и ужасных» мировых войнах

https://static.news.ru/photo/3ed5e908-c9da-11ea-a88e-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Oliver Contreras/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп выступил против переименования военных баз, названных в честь генералов-южан, воевавших в Гражданской войне. Глава государства указал на то, что эти базы сыграли ключевую роль в двух мировых войнах.

Речь идёт о базах Форт Брэгг и Форт Роберт Ли. В интервью Fox News Трамп напомнил , что базы носили эти названия десятилетия. Президент заявил, что его не волнует, «что говорят военные», и подчеркнул, что решение по этому вопросу должен принимать он. Он также пообещал, что наложит вето на проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год, если там будет положение о переименовании баз.

Мы выиграли две мировые войны, две прекрасные мировые войны, жестокие и ужасные, и мы выиграли их из Форта Брэгг, мы выиграли их из всех этих фортов. А теперь они хотят избавиться от этих названий. Я против этого, — резюмировал Трамп.

Ранее сенатор Элизабет Уоррен внесла поправку о переименовании баз в законопроект об оборонном бюджете на фоне продолжающихся в США протестов против расовой дискриминации.

20 июня демонстранты снесли статую генерала армии Конфедерации Альберта Пайка в столице Северной Каролины — Роли. Неделей ранее сообщалось о снятии митингующими бюста рабовладельца Джона Макдоно в Новом Орлеане (Луизиана). А 10 июня митингующие в Ричмонде (Виргиния) обрушили памятник Христофору Колумбу, первооткрывателя материка обвинили в геноциде коренного населения Америки.

Как передавал NEWS.ru, министр обороны США Марк Эспер запретил использовать в армии флаги южан времён Гражданской войны.