Трамп заявил о победе США в «прекрасных, жестоких и ужасных» мировых войнах

Президент США Дональд Трамп выступил против переименования военных баз, названных в честь генералов-южан, воевавших в Гражданской войне. Глава государства указал на то, что эти базы сыграли ключевую роль в двух мировых войнах.
Речь идёт о базах Форт Брэгг и Форт Роберт Ли. В интервью Fox News Трамп
Мы выиграли две мировые войны, две прекрасные мировые войны, жестокие и ужасные, и мы выиграли их из Форта Брэгг, мы выиграли их из всех этих фортов. А теперь они хотят избавиться от этих названий. Я против этого, — резюмировал Трамп.
Ранее сенатор Элизабет Уоррен внесла поправку о переименовании баз в законопроект об оборонном бюджете на фоне продолжающихся в США протестов против расовой дискриминации.
20 июня демонстранты снесли статую генерала армии Конфедерации Альберта Пайка в столице Северной Каролины — Роли. Неделей ранее сообщалось о снятии митингующими бюста рабовладельца Джона Макдоно в Новом Орлеане (Луизиана). А 10 июня митингующие в Ричмонде (Виргиния) обрушили памятник Христофору Колумбу, первооткрывателя материка обвинили в геноциде коренного населения Америки.
Как передавал NEWS.ru, министр обороны США Марк Эспер запретил использовать в армии флаги южан времён Гражданской войны.
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