Трамп заявил о незаконном голосовании в Пенсильвании

https://static.news.ru/photo/3d3a79d6-2102-11eb-a887-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aimee Dilger/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп, близкий к поражению на выборах главы государства, заявил о нарушениях при голосовании в Пенсильвании. Он убеждён, что множество голосов там сфальсифицировано.

Десятки тысяч голосов были получены незаконно после 8 вечера во вторник, в день выборов. Это полностью и легко меняет результаты в Пенсильвании и в некоторых других штатах с небольшим разрывом [между кандидатами]. Отдельный вопрос, что сотни тысяч голосов оставались без контроля, — написал он в Twitter.

Tens of thousands of votes were illegally received after 8 P.M. on Tuesday, Election Day, totally and easily changing the results in Pennsylvania and certain other razor thin states. As a separate matter, hundreds of thousands of Votes were illegally not allowed to be OBSERVED... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 7, 2020

Для победы одному из кандидатов необходимо набрать 270 голосов выборщиков из разных штатов — Пенсильвания даёт 20 таких голосов. Соперник Трампа демократ Джо Байден на данный момент имеет 253 голоса и в случае успеха в Пенсильвании он станет президентом. По последним данным, в этом штате он опережает Трампа после подсчёта 99% бюллетеней — американские СМИ сообщают, что осталось неучтёнными ещё порядка 17 тысяч голосов.

Ранее NEWS.ru писал, что британские букмекеры убеждены в победе Байдена. Вероятность избрания демократа на руководящую должность аналитики оценивают в диапазоне от 94,1% до 97%.