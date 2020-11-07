16+

Рубрики

Медиа

Архив

США

Трамп заявил о незаконном голосовании в Пенсильвании

16:49, 07 ноября 2020 20
Фото: Aimee Dilger/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп, близкий к поражению на выборах главы государства, заявил о нарушениях при голосовании в Пенсильвании. Он убеждён, что множество голосов там сфальсифицировано.

Десятки тысяч голосов были получены незаконно после 8 вечера во вторник, в день выборов. Это полностью и легко меняет результаты в Пенсильвании и в некоторых других штатах с небольшим разрывом [между кандидатами]. Отдельный вопрос, что сотни тысяч голосов оставались без контроля, — написал он в Twitter.

Для победы одному из кандидатов необходимо набрать 270 голосов выборщиков из разных штатов — Пенсильвания даёт 20 таких голосов. Соперник Трампа демократ Джо Байден на данный момент имеет 253 голоса и в случае успеха в Пенсильвании он станет президентом. По последним данным, в этом штате он опережает Трампа после подсчёта 99% бюллетеней — американские СМИ сообщают, что осталось неучтёнными ещё порядка 17 тысяч голосов.

Ранее NEWS.ru писал, что британские букмекеры убеждены в победе Байдена. Вероятность избрания демократа на руководящую должность аналитики оценивают в диапазоне от 94,1% до 97%.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео