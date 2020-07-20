Трамп заявил о лидерстве во всех «колеблющихся» штатах

https://static.news.ru/photo/bcd9eaa4-c9d8-11ea-b88b-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Yuri Gripas / Pool via CNP /Medi/Global Look Press

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп сообщил о наличии опросов, которые показывают его лидерство во всех так называемых колеблющихся штатах.

Опросы были гораздо хуже в 2016 году. У меня есть другие опросы, которые показывают моё лидерство. У меня есть опрос, по которому мы лидируем в каждом «колеблющемся» штате, — сказал 19 июля глава государства в интервью телеканалу Fox News.

Так Трамп прокомментировал результаты опроса телеканала, согласно которым его конкурент от Демократической партии Джо Байден имеет преимущество.

«Колеблющиеся» штаты — это штаты, в которых электорат может склониться на сторону любого из кандидатов, в отличие от большинства традиционно голосующих за республиканца или демократа штатов. Именно там разворачивается основная предвыборная борьба. В 2016 году Трамп победил в шести таких штатах, где на предыдущих выборах население проголосовало за демократа Барака Обаму, уточняет ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что бывший вице-президент Соединённых Штатов и наиболее вероятный кандидат от Демократической партии на президентских выборах Джо Байден оказался популярней на 15% нынешнего руководителя государства Дональда Трампа (республиканец). Опрос провели журналисты в США.

Участники исследования ответили на вопрос, за кого они бы отдали свой голос, если бы выборы состоялись в тот же день. Рейтинг Байдена составил 55%, Трампа — 40%. Исследование проводилось 12–15 июля 2020 года среди 1006 взрослых граждан США. Статистическая погрешность — плюс-минус 3,5 процентных пункта.

Президентские выборы в США намечены на 3 ноября 2020 года.