Трамп заявил, что имеет представление о том, что происходит с Ким Чен Ыном

https://static.news.ru/photo/7545cdb6-88e2-11ea-a3c9-fa163e074e61_660.jpg Донльд Трамп и Ким Чен Ын Фото: President Office/ZUMAPRESS.com/GlobalLookPress

Президент США Дональд Трамп сообщил, что в курсе того, что происходит с лидером КНДР Ким Чен Ыном, но пока не готов «говорить на эту тему».

У меня есть довольно точное представление об этом, но я не могу сейчас говорить на данную тему, — привели слова американского лидера в «Интерфакс».

При этом, Дональд Трамп сообщил, что информация о северокорейском лидере откроется в «не очень отдалённом будущем». Он также выразил надежду, что у Ким Чен Ына «всё хорошо».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Дональд Трамп заявил, что появившиеся в СМИ сообщения об ухудшении здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына не соответствуют действительности. По его словам, информация о здоровье северокорейского лидера основывалась на «старых документах».