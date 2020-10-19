Трамп заявил, что ФБР должно расследовать дела Байдена

https://static.news.ru/photo/12376a92-1260-11eb-a189-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Chris Kleponis/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп предложил ФБР заняться расследованием в отношении Байдена. Так он отреагировал на вопросы журналистов о том, должно ли быть проведено расследование против кандидата в президенты от демократов Джо Байдена или его сына Хантера.

Трамп ответил, что расследование должно вести Федеральное бюро расследований (ФБР), но об этом надо спрашивать директора Бюро Кристофера Рэя, сообщает РИА Новости.

Он очевидно виновен, — сказал хозяин Белого дома, не уточнив, о каком Байдене говорит.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Дональд Трамп призвал посадить в тюрьму своего ключевого оппонента на предстоящих выборах Джо Байдена, а также всех его родственников. Президент США на встрече с избирателями в Джорджии отметил, что семья Байденов коррумпирована. Отмечается, что пришедшие на собрание сторонники Трампа поддержали его заявление лозунгами «Посадить их!».